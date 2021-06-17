У Києві викрили шахрайку-«жебрачку», яка їздить на таксі з магазину (відео)

Бабуся просить у відвідувачів магазину гроші, а потім з покупками їде на таксі додому

Шахрайма заробляє в день близько 900 грн

У Києві викрили бабусю-«жебрачку», яка просить в людей гроші у супермаркеті. Потім жінка скупляється на чималу суму грошей і на таксі їде з пакунками додому. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Жінка стоїть біля входу у супермаркет «Новус» на Броварському проспекті, 17 і просить допомоги у перехожих. Небайдужі дають їй готівку.

Як розповів чоловік, бабця просила у нього 20 гривень.

Далі чоловік помітив, як ця жінка, не соромлячись, завантажила пакети з покупками в автомобіль служби таксі ще й присоромила очевидця: «Краще допоміг би бабі, баба розтратилась».

«Касир з «Новуса» сказав, що вона (бабця. – Ред.) «постійний клієнт» і просить оплатити покупки. За словами касира – 900 гривень в день на покупках вона має, а якщо пощастить і більше. Плюс те що, небайдужі люди дають», – розповів очевидець.

Як повідомляв «Главком», на вул. Інститутській кілька років жебракує жінка. Кияни не раз бачили, як ця жінка вдень з перемотаною ногою і сумками просить милостиню на їжу. А ввечері під'їжджає таксі і «бездомна» зі своїми баулами спритно сідає в машину.