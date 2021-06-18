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    На Одещині затримали небезпечну аферистку: розпитувала дітей і обкрадала будинки

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    Шахрайка виманювавала у дітей коштовності батьків - На Одещині затримали небезпечну аферистку: розпитувала дітей і обкрадала будинки
    Шахрайка виманювавала у дітей коштовності батьків
    Фото: Нацполіція

    Жінка підслуховувала на дитячих майданчиках імена дітей і, знаючи їх, втиралася малюкам у довіру

    В Одеській області, в місті Чорноморськ затримана 47-річна шахрайка, яка виманювала у дітей заощадження їхніх батьків. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

    «Жінка підслуховувала на дитячих майданчиках імена малолітніх дітей, а потім підходила до когось з них і представлялася знайомою матері, яка нібито просила передати її гроші або коштовності. Введена в оману дитина йшла зі зловмисницею додому і віддавав цінності незнайомці», - розповідають в поліції.

    Так жінка обдурила 9-річну дівчинку з Одеси, трьох дівчаток у віці 9-12 років в Чорноморську, 7-річних хлопчика і дівчинку в Авангардівській громаді.

    Також правоохоронці встановили її причетність до крадіжок майна з роздягальні одеського спортивного комплексу.

    «Там з сумок двох відвідувачок вона викрала гаманець з кількома тисячами гривень і гаджет», - повідомляють в поліції.

    Зловмисниця ховалася від слідства кілька місяців, переїжджаючи з міста в місто. В результаті оперативники викрили її в Чорноморську.

    Дії зловмисниці кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України: 185 (крадіжка) та 190 (шахрайство).

    До слова, у селі Зелений Яр Обухівського району 70-річну місцеву мешканку ошукали шахрайки.

    Теги: шахрайство гроші Одещина жінка гаджет
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    На Одещині затримали небезпечну аферистку: розпитувала дітей і обкрадала будинки