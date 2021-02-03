МВС готується до можливих силових провокацій через санкції РНБО

МВС: правоохоронці не дадуть жодних шансів проросійським ворожим силам розколоти наше суспільство і розірвати нашу країну

У разі спроб здійснення будь-яких злочинних та провокативних дій силовики будуть діяти «жорстко і адекватно»

У МВС України надходить оперативна інформація щодо можливих спроб дестабілізації ситуації, шляхом здійснення силових провокацій, а також розпалювання ворожнечі і громадянського протистояння з боку зовнішніх та внутрішніх деструктивних сил через рішенням РНБО щодо блокування телеканалів.

Про це повідомив у Facebook радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

«Ми категорично застерігаємо ймовірних ініціаторів та організаторів подібних злочинних сценаріїв і наголошуємо на невідворотності покарання у разі здійснення злочинів проти держава Україна», – заявив радник Арсена Авакова.

Він також попередив, що у разі спроб здійснення будь-яких злочинних та провокативних дій, закликів до порушення територіальної цілісності, масових безладів, а також провокування силових і насильницьких дій, що суперечать Законам України – підрозділи Нацполіції та Нацгвардії будуть діяти «жорстко і адекватно, виключно в рамках своїх повноважень, що надані їм Конституцією України».

«Правоохоронці не дадуть жодних шансів проросійським ворожим силам розколоти наше суспільство і розірвати нашу країну», – додав Шкіряк.

Зазначимо, глава МВС порадив не плутати свободу слова з антиукраїнською діяльністю.

Раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та Zik послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

Нагадаємо, що рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Сполучені Штати Америки підтримали санкції проти каналів «112 Україна», NewsOne і Zik нардепа Тараса Козака. Вашингтон розцінює їх як протидію зловмисному впливу Росії.

Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав санкції проти народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній. Рішення ухвалили 3 лютого.

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