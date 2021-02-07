Нацгвардія затримала чоловіка з дроном біля Інституту ядерних досліджень
Начальник варти виявив громадянина, який знімав об'єкт, що охороняється
Чоловіка затримали і передали наряду поліції для подальшого з'ясування обставин
У Києві правоохоронці припинили спробу несанкціонованої відеозйомки на території Інституту ядерних досліджень НАН України.
Про це у суботу повідомляє Національна гвардія України.
Зазначено, що під час несення служби військовослужбовцями 22-ї бригади Нацгвардії з охорони інституту начальник варти прапорщик Олександр Грудненко виявив громадянина, який проводив несанкціоновану відеозйомку об'єкту, що охороняється з використанням квадрокоптера.
Чоловіка затримали і передали наряду поліції для подальшого з'ясування обставин.