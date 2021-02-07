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    Новини

    Нацгвардія затримала чоловіка з дроном біля Інституту ядерних досліджень

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    <p>Начальник варти виявив громадянина, який знімав об'єкт, що охороняється</p> - Нацгвардія затримала чоловіка з дроном біля Інституту ядерних досліджень

    Начальник варти виявив громадянина, який знімав об'єкт, що охороняється

    Чоловіка затримали і передали наряду поліції для подальшого з'ясування обставин

    У Києві правоохоронці припинили спробу несанкціонованої відеозйомки на території Інституту ядерних досліджень НАН України.

    Про це у суботу повідомляє Національна гвардія України.

    Зазначено, що під час несення служби військовослужбовцями 22-ї бригади Нацгвардії з охорони інституту начальник варти прапорщик Олександр Грудненко виявив громадянина, який проводив несанкціоновану відеозйомку об'єкту, що охороняється з використанням квадрокоптера.

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    Чоловіка затримали і передали наряду поліції для подальшого з'ясування обставин.

    Теги: Київ Нацгвардія безпілотник охорона
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