У центрі Києва прорвало трубу: вулицею тече річка (відео)
Холодна вода тече вниз бульваром
Фото: Depo.Київ
Потік води тече по бульвару Тараса Шевченка
У понеділок, 13 січня, у центрі Києва стався прорив труби холодного водопостачання.
Зокрема, прорив стався зранку на перетині бульвару Тараса Шевченка та вулиці Симона Петлюри.
Внаслідок цього холодна вода тече вниз бульваром.
Про це повідомляє Depo.Київ.
Нагадаємо, 11 січня на вулиці Госпітальній у Печерському районі Києва стався прорив комунікацій «Київводоканалу».
Аварія сталася на проїжджій. У зв’язку з цим рух вулицею було частково обмежено.