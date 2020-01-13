Мешканці Теремків на два дні лишилися без тепла і гарячої води



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На тепловій мережі сталося пошкодження

На житлових масивах «Теремки-1» і «Теремки-2» два дні буде відсутнє опалення та гаряча вода. Про це повідомила КП «Керуюча компанія з обслуговування Голосіївського району м. Києва»

«В зв’язку з пошкодженням зовнішньої теплової мережі буде тимчасово припинено постачання центрального опалення та гарячої води житлових будинків житлових масивів «Теремки-1» та «Теремки-20» з 13.01.2020 до 14.01.2020», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року на бульварі Дружби народів, 14 у Києві сталося пошкодження трубопроводу Д-300 мм, внаслідок чого було відключено 37 житлових будинків від гарячого водопостачання та центрального опалення.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму звіті про результати роботи міської влади за 2019 рік заявив, що у 2019 році у місті оновлено рекордні 130 км тепломереж.

До слова за грудень 2019 року комунальне підприємство «Київтеплоенерго» знизило нарахування за тепло і гарячу воду на 22-23%. У середньому кияни отримали платіжки на 300-400 гривень менше. Підприємство оперативно здійснило коригування та знизило суми в рахунках.

Перерахунок вартості цих послуг отримають усі категорії споживачів Києва.

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