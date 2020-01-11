У центрі Києва прорвало трубу: вулицю перекрито (фото)
На місці прориву труби ремонтні бригади вирили котлован
Фото: Київавтодор
Рух вулицею Госпітальною частково обмежено
Сьогодні, 11 січня, на вулиці Госпітальній у Печерському районі Києва стався прорив комунікацій «Київводоканалу».
Аварія сталася на проїжджій. Ремонтні бригади працюють на місці пошкодження труби.
У зв’язку з цим рух вулицею частково обмежено. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Ремонтні роботи планується завершити до 19:00.
Нагадаємо, 5 листопада на вулиці Шота Руставелі у центрі Києва посеред дороги прорвало трубу теплопостачання. У яму провалилися два автомобілі.
За інформацією «Київтеплоенерго», сталося пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 700 мм.