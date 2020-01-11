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    Новини

    У центрі Києва прорвало трубу: вулицю перекрито (фото)

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    На місці прориву труби ремонтні бригади вирили котлован - У центрі Києва прорвало трубу: вулицю перекрито (фото)
    На місці прориву труби ремонтні бригади вирили котлован
    Фото: Київавтодор

    Рух вулицею Госпітальною частково обмежено

    Сьогодні, 11 січня, на вулиці Госпітальній у Печерському районі Києва стався прорив комунікацій «Київводоканалу».

    Аварія сталася на проїжджій. Ремонтні бригади працюють на місці пошкодження труби.

    У зв’язку з цим рух вулицею частково обмежено. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Ремонтні роботи планується завершити до 19:00.

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    У центрі Києва прорвало трубу: вулицю перекрито (фото)
    У центрі Києва прорвало трубу: вулицю перекрито (фото)
    У центрі Києва прорвало трубу: вулицю перекрито (фото)
    Фото: Київавтодор

    Нагадаємо, 5 листопада на вулиці Шота Руставелі у центрі Києва посеред дороги прорвало трубу теплопостачання. У яму провалилися два автомобілі.

    За інформацією «Київтеплоенерго», сталося пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 700 мм.

    Київ дороги Київводоканал аварія Київавтодор транспорт
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