У центрі Києва прорвало трубу: вулицю перекрито (фото)



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На місці прориву труби ремонтні бригади вирили котлован Фото: Київавтодор

Рух вулицею Госпітальною частково обмежено

Сьогодні, 11 січня, на вулиці Госпітальній у Печерському районі Києва стався прорив комунікацій «Київводоканалу».

Аварія сталася на проїжджій. Ремонтні бригади працюють на місці пошкодження труби.

У зв’язку з цим рух вулицею частково обмежено. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Ремонтні роботи планується завершити до 19:00.

Нагадаємо, 5 листопада на вулиці Шота Руставелі у центрі Києва посеред дороги прорвало трубу теплопостачання. У яму провалилися два автомобілі.

За інформацією «Київтеплоенерго», сталося пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 700 мм.