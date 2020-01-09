На свята кияни витратили понад 4 млн кубометрів води



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На новорічні свята ніхто не залишився без води

Київводоканал звітує, що на новорічно-різдвяні свята, що минули, у столиці ніхто не залишився без води.

За тиждень з 1 по 7 січня водоканал подав у домівки киян 4,21 млн куб. м питної води, очистив 4,71 млн куб. м стоків, ліквідував 91 витік на водопровідній мережі та 205 засмічень каналізації.

«Диспетчерська служба та аварійні бригади Київводоканалу працюють без вихідних, та цілодобово дбають про те, щоб мешканці міста мали воду у кранах, а пориви на трубопроводах та затори каналізації не створювали незручностей мешканцям міста», - зазначили у компанії.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення для Київводоканалу на 2019 рік. Відповідно ухваленого рішення, загальний тариф зросте на 2,2% і складатиме 20,82 грн за куб. м, що на 0,444 грн більше від попереднього.

Раніше повідомлялося, що мешканці Києва стали економніше витрачати воду. За даними Київводоканалу, у 2019 році середньостатистичний киянин споживав приблизно 140 літрів води на добу. У 2018 році ця цифра була значно більшою – близько 200 літрів, а 10-15 років тому однією людиною витрачалося біля 400 літрів води на добу.

Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій