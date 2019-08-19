  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Смертельна ДТП під Києвом: водію таксі «світить» до восьми років тюрми

    • Розсилка
    Автомобіль однієї зі служб таксі з&rsquo;їхав із проїжджої частини та врізався у електроопору - Смертельна ДТП під Києвом: водію таксі «світить» до восьми років тюрми
    Автомобіль однієї зі служб таксі з’їхав із проїжджої частини та врізався у електроопору
    Фото: Нацполіція

    Внаслідок аварії загинула 35-річна пасажирка

    За фактом смертельної ДТП на Гостомельському шосе у Святошинському районі столиці слідчі розпочали кримінальне провадження.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Нагадаємо, автомобіль однієї зі служб таксі з’їхав із проїжджої частини та врізався у електроопору. В результаті зіткнення 35-річна пасажирка загинула на місці, 45-річний водій та 33-річний пасажир госпіталізовані до лікарняних закладів із травмами різного ступеня тяжкості.

    Чому водій не впорався з керуванням - встановлюватиме слідство: поліцейські розпочали кримінальне провадження за  ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.  

    Читайте також

    Наразі тривають слідчі дії та призначено ряд відповідних експертиз для встановлення усіх обставин події.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Смертельна ДТП під Києвом: водію таксі «світить» до восьми років тюрми
    Смертельна ДТП під Києвом: водію таксі «світить» до восьми років тюрми

    Раніше повідомлялося, що на Гостомельській трасі таксист влаштував смертельну дорожньо-транспортну пригоду. 

    У мережі з’явилося відео моменту ДТП на Гостомельському шосе.

    Читайте також
    Національна поліція України таксі ДТП Київ смерть водій автомобіль жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ