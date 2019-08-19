Смертельна ДТП під Києвом: водію таксі «світить» до восьми років тюрми



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Автомобіль однієї зі служб таксі з’їхав із проїжджої частини та врізався у електроопору Фото: Нацполіція

Внаслідок аварії загинула 35-річна пасажирка

За фактом смертельної ДТП на Гостомельському шосе у Святошинському районі столиці слідчі розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, автомобіль однієї зі служб таксі з’їхав із проїжджої частини та врізався у електроопору. В результаті зіткнення 35-річна пасажирка загинула на місці, 45-річний водій та 33-річний пасажир госпіталізовані до лікарняних закладів із травмами різного ступеня тяжкості.

Чому водій не впорався з керуванням - встановлюватиме слідство: поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі тривають слідчі дії та призначено ряд відповідних експертиз для встановлення усіх обставин події.

Раніше повідомлялося, що на Гостомельській трасі таксист влаштував смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

У мережі з’явилося відео моменту ДТП на Гостомельському шосе.