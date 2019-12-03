У центрі Києва спалахнула пожежа в елітному житловому комплексі



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Пожежа в «Новопечерських липках» Скріншот з відео

Пожежа сталася на останньому поверсі багатоповерхового будинку

У центрі Києва в одному з будинків елітного житлового кварталу «Новопечерські липки» спалахнула пожежа.

Про це повідомляє паблік «Київ оперативний».

«Серйозне задимлення і пожежу зараз можуть спостерігати жителі «Новопечерських липок». Інформація про потерпілих встановлюється», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється про те, що на місці працюють рятувальники ДСНС.

У знятому на місці пожежі ролику видно, що горить останній поверх багатоповерхового будинку.

Нагадаємо, у вівторок, 3 грудня, сталася пожежа у житловому будинку на вул. Братиславська, 8 у Деснянському районі столиці.