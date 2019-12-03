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    У центрі Києва спалахнула пожежа в елітному житловому комплексі

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    Пожежа в &laquo;Новопечерських липках&raquo; - У центрі Києва спалахнула пожежа в елітному житловому комплексі
    Пожежа в «Новопечерських липках»
    Скріншот з відео

    Пожежа сталася на останньому поверсі багатоповерхового будинку

    У центрі Києва в одному з будинків елітного житлового кварталу «Новопечерські липки» спалахнула пожежа.

    Про це повідомляє паблік «Київ оперативний».

    «Серйозне задимлення і пожежу зараз можуть спостерігати жителі «Новопечерських липок». Інформація про потерпілих встановлюється», - йдеться в повідомленні.

    Також повідомляється про те, що на місці працюють рятувальники ДСНС.

    У знятому на місці пожежі ролику видно, що горить останній поверх багатоповерхового будинку. 

    Нагадаємо, у вівторок, 3 грудня, сталася пожежа у житловому будинку на вул. Братиславська, 8 у Деснянському районі столиці.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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