У центрі Києва спалахнула пожежа в елітному житловому комплексі
Пожежа в «Новопечерських липках»
Скріншот з відео
Пожежа сталася на останньому поверсі багатоповерхового будинку
У центрі Києва в одному з будинків елітного житлового кварталу «Новопечерські липки» спалахнула пожежа.
Про це повідомляє паблік «Київ оперативний».
«Серйозне задимлення і пожежу зараз можуть спостерігати жителі «Новопечерських липок». Інформація про потерпілих встановлюється», - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється про те, що на місці працюють рятувальники ДСНС.
У знятому на місці пожежі ролику видно, що горить останній поверх багатоповерхового будинку.
Нагадаємо, у вівторок, 3 грудня, сталася пожежа у житловому будинку на вул. Братиславська, 8 у Деснянському районі столиці.