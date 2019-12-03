У вузі на столичній Оболоні сталося задимлення
З приміщення вивели усіх студентів та працівників закладу
У вівторок, 3 грудня, сталося задимлення у приміщенні одного із міських закладів вищої освіти, що знаходиться на вул. Героїв Сталінграда в Оболонському районі Києва.
Інформація про це надійшла до Служби порятунку 101 о 13:25, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Провівши розвідку, рятувальники встановили, що в підвальному приміщенні закладу сталось коротке замикання в електрощитовій без послідуючого горіння. Вогнеборці 25-ї пожежно-рятувальної частини провели профілактичні дії щодо попередження можливого займання.
Під час даної події, ще до приїзду пожежників, з приміщення вивели усіх студентів та працівників закладу.
Жодна особа не постраждала.
Як повідомлялося, 2 грудня сталася пожежа у 9-поверховому будинку по вул. Генерала Тупікова, 31/2А у Солом’янському районі. Займання виникло в одному із кафе, яке знаходилось у підвальному приміщенні будинку.
2 грудня сталася пожежа у дитячому садочку на проспекті Гагаріна, 9-А у Дніпровському районі Києва.