Рятувальники винесли непритомного чоловіка з палаючої квартири поблизу «Чернігівської»



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Над ліквідацією пожежі працювали понад 10 рятувальників Фото: ДСНС

Вогнеборці передали чоловіка працівникам швидкої медичної допомоги

У вівторок, 3 грудня, сталася пожежа у житловому будинку на вул. Братиславська, 8 у Деснянському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 08:04.

До місця виклику було направлено рятувальників 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на 4-му поверсі 5-поверхового житлового будинку, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Під час гасіння пожежі було врятовано мешканця квартири 1976 р.н., який знаходився в непритомному стані в палаючій кімнаті. Вогнеборці винесли чоловіка та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

О 08:27 пожежу було локалізовано, а о 08:41 - ліквідовано.

На місці пожежі працювало 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та близько 13 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

Як повідомлялося, 2 грудня сталася пожежа у 9-поверховому будинку по вул. Генерала Тупікова, 31/2А у Солом’янському районі. Займання виникло в одному із кафе, яке знаходилось у підвальному приміщенні будинку.