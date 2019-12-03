  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Вінниччині згорів дитячий садок

    • Розсилка
    На Вінниччині згорів дитячий садок

    Дві з половиною години рятувальники гасили вогонь

    Увечері понеділка, 2 грудня, в селі Гоноратка Оратівського району на Вінничині спалахнула пожежа в будівлі, де розташовані дитячий садок та фельдшерсько-акушерський пункт.

    Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

    Вогонь виник близько дев'ятої вечора. Площа загоряння становила близько 96 квадратних метрів. Пожежу загасили за півтори години, близько о пів на одинадцяту вечора.

    До ліквідації пожежі від ДСНС залучали шість одиниць спецтехніки та 22 особи особового складу. На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС України у Вінницькій області.

    Що стало причиною займання, має з'ясувати слідство. Про збитки від вогню також поки що невідомо. 

    пожежа ДСНС рятувальники Вінниччина дитячий садок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ