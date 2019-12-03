На Вінниччині згорів дитячий садок



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Дві з половиною години рятувальники гасили вогонь

Увечері понеділка, 2 грудня, в селі Гоноратка Оратівського району на Вінничині спалахнула пожежа в будівлі, де розташовані дитячий садок та фельдшерсько-акушерський пункт.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

Вогонь виник близько дев'ятої вечора. Площа загоряння становила близько 96 квадратних метрів. Пожежу загасили за півтори години, близько о пів на одинадцяту вечора.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучали шість одиниць спецтехніки та 22 особи особового складу. На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС України у Вінницькій області.

Що стало причиною займання, має з'ясувати слідство. Про збитки від вогню також поки що невідомо.