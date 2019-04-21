У Рівному чоловік у футболці From Russia with love влаштував бійку на дорозі



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У провокативній футболці розгулював 31-річний уродженець Донецької області Фото: Нацполіція

Провокатор вийшов на середину проїжджої частини дороги у футболці From Russia with love і палицею перешкоджав руху автомобілів

У суботу, 20 квітня, на вулиці Соборній у Рівному чоловік у футболці із написами провокативного характеру та палицею у руках вчинив бійку з одним із водієм, що зробив йому зауваження.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

За попередньою інформацією, 31-річний уродженець Донецької області демонстративно вийшов на середину проїжджої частини дороги у футболці From Russia with love і телескопічною палицею у руках та перешкоджав руху автомобілів.

«Один із водіїв, 37-річний рівнянин, вийшов та зробив чоловікові зауваження, після чого між ними виник конфлікт, а згодом і бійка», - розповіли у поліції.

Патрульні застосували до провокатора кайданки, а також викликали слідчо-оперативну групу. За зовнішніми ознаками чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, тож його вирішили доставити до медзакладу для огляду.

«Після з'ясування усіх обставин діям чоловіка буде надана відповідна правова оцінка та прийняте процесуальне рішення», - наголосили у поліції.

До слова, раніше у Рівному 12-річна дівчинка пробіглася по службовому авто патрульної поліції, яку на телефон знімала подруга.