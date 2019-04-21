На Закарпатті близько ста ромів влаштували бійку



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До Берегівської лікарні привезли кілька десятків потерпілих

У Берегові Закарпатської області сталася бійка між двома групами ромів. Про це повідомило видання Mukachevo.net із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Відповідно до інформації видання, бійка сталася у неділю 21 квітня поблизу окремого хутору у Берегові. Повідомляється, що до місцевих ромів прийшли з'ясовувати стосунки роми із сусіднього села Яноші.

У бійці взяли участь близько сотні людей. До Берегівської лікарні привезли кілька десятків потерпілих, зазначили у виданні.

У Нацполіції підтвердили інформацію про масову бійку.

«Сьогодні, 21 квітня, о 13:31 на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що у місті Берегове у таборі відбувається бійка між особами. На місце було відправлено слідчо-оперативну групу», - цитують правоохоронців.

Відповідно до офіційних даних поліції до лікарні звернувся лише один чоловік.

Провадження за цим фактом зареєстрували ще вчора (адже тоді теж билися) - за ст. 296 ККУ (хуліганство).