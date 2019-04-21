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    На Закарпатті близько ста ромів влаштували бійку

    • Розсилка
    На Закарпатті близько ста ромів влаштували бійку

    До Берегівської лікарні привезли кілька десятків потерпілих

    У Берегові Закарпатської області сталася бійка між двома групами ромів. Про це повідомило видання Mukachevo.net із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

    Відповідно до інформації видання, бійка сталася у неділю 21 квітня поблизу окремого хутору у Берегові. Повідомляється, що до місцевих ромів прийшли з'ясовувати стосунки роми із сусіднього села Яноші.

    У бійці взяли участь близько сотні людей. До Берегівської лікарні привезли кілька десятків потерпілих, зазначили у виданні.

    У Нацполіції підтвердили інформацію про масову бійку.

    «Сьогодні, 21 квітня, о 13:31 на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що у місті Берегове у таборі відбувається бійка між особами. На місце було відправлено слідчо-оперативну групу», - цитують правоохоронців.

    Відповідно до офіційних даних поліції до лікарні звернувся лише один чоловік.

    Провадження за цим фактом зареєстрували ще вчора (адже тоді теж билися) - за ст. 296 ККУ (хуліганство).

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