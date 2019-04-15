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    У столичній підземці сталася бійка між пасажирами

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    У столичній підземці сталася бійка між пасажирами

    Підозрюваного у нанесені тілесних ушкоджень чоловікові затримали правоохоронці

    На Сирецько-Печерській лінії столичного метро стався конфлікт між трьома чоловіками, який закінчився травмою одного з них. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «До поліцейських на станції метро «Славутич» звернувся киянин із повідомленням, що його побив невідомий. Заявник розповів, що він разом зі знайомим їхав у метро, коли між ними та іншим пасажиром виник конфлікт. Для вирішення непорозуміння чоловіки вийшли на платформу підземки. Під час з'ясування відносин потерпілий отримав від опонента удар по нозі», - йдеться в повідомленні.

    Постраждалого доставили до лікарні, де йому діагностували перелом. Після надання необхідної медичної допомоги від подальшої госпіталізації він відмовився.

    Після розшукових заходів працівники поліції метрополітену затримали підозрюваного. Ним виявився 35-річний місцевий мешканець, який нині надає правоохоронцям пояснення щодо причин інциденту.

    Інформація про подію належним чином зареєстрована. Після встановлення всіх обставин слідчим відділом управління поліції в метрополітені визначатиметься правова кваліфікація правопорушення.

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