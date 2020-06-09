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    У центрі Києва троє чоловіків напали на лікаря (фото, відео)

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    Правоохоронці оперативно затримали зловмисників&nbsp; - У центрі Києва троє чоловіків напали на лікаря (фото, відео)
    Правоохоронці оперативно затримали зловмисників 
    Фото: Нацполіція

    Зловмисники відібрали у лікаря медичне обладнання вартістю 290 тисяч гривень

    У ніч на вівторок, 9 червня, до столичної поліції зателефонував чоловік та повідомив, що на бульварі Тараса Шевченка на нього напали невідомі. На місце події прибули слідчо-оперативна група поліції та екіпаж патрульних поліцейських.

    Потерпілий надав прикмети правопорушників правоохоронцям та вони розпочали їх пошуки, повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «Ми з’ясували, що потерпілий приїхав до столиці з метою придбання дороговартісного медичного обладнання, яке відібрали невідомі. Під час відпрацювання інформації на вулиці Саксаганського ми затримали одного з нападників, а його спільників неподалік Центрального залізничного вокзалу. Усі фігуранти затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - розповів начальник відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Ігор Падюк.

    Це – уродженці міста Харкова, Ворзеля та мешканець Черкаської області, 1975-го, 1995-го та 1992 років народження. Крім того, співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції встановили, що 45-річний харків’янин раніше судимий за скоєння пограбування. Він минулого року звільнився з місць позбавлення волі та відразу скоїв злочин і на даний час перебуває під слідством.

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    У центрі Києва троє чоловіків напали на лікаря (фото, відео)
    У центрі Києва троє чоловіків напали на лікаря (фото, відео)

    «Ми вилучили речові докази: мобільний телефон, гроші, ноутбук та медичне обладнання. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна», - додав правоохоронець.

    На даний час проводяться заходи, спрямовані на встановлення причетності затриманих до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.

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