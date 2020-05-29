90-ті повертаються: на Київщині затримано банду, що нападала на підприємства (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час обшуків правоохоронці вилучили велику кількість різноманітної зброї та набої Фото: Нацполіція

Затримані підозрюються у скоєнні щонайменше 11 розбійних нападів

На Київщині правоохоронці затримали озброєну банду, яка скоювала зухвалі розбійні напади на підприємства області.

П’ятеро зловмисників, більшість яких вже мали проблеми із законом, на чолі зі своїм кримінальним авторитетом на прізвисько Буба, наразі ґрунтовно підозрюються у скоєнні щонайменше 11 розбійних нападів, сума завданого збитку сягає понад 1 мільйон гривень.

Встановили та затримали злодіїв працівники управління карного розшуку поліції Київщини за процесуальним керівництвом прокуратури області, допомагали їм у цьому спецпризначенці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Зловмисники готувалися до кожного нападу ретельно, прораховували шляхи відходу, обирали місця, де немає камер відеонагляду. За допомогою перук та накладних борід змінювали свою зовнішність, щоразу міняли транспорт.

Нападали вони спочатку на охоронців, зв’язували їх, погрожували зброєю, після чого з сейфів викрадали готівку.

Під час проведених 18 невідкладних обшуків за місцем проживання фігурантів працівники поліції виявили та вилучили велику кількість різноманітної зброї, гранати, глушник, рації, пластид, димові шашки, щоб прикривати шляхи відходу, а також перуки, пластикові стяжки, кастети, ломи, мобільні телефони, банківські картки, резинові рукавиці, вартісні інструменти, обладнання, таке як телескопічні драбини і палиці, наркотичні речовини.

Також поліцейські вилучили сім автівок, на яких пересувались зловмисники.

Усі учасники бандитського угрупування затримані в порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

На даний час чолов’яги перевіряються на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів на території Київщини.

Фігурантам оголошено підозру за скоєння злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 (Розбій) та 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Правоохоронці звернуться до суду з клопотанням про тримання під вартою.

Триває слідство.

Як повідомлялося, 29 травня вранці у місті Бровари сталася стрілянина. За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками. Інформація про потерпілих з‘ясовується.