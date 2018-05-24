У центрі Києва відкрили містечко «Фестиваль чемпіонів»

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Сьогодні відбулося урочисте відкриття містечка «Фестиваль чемпіонів»

Вболівальники, які не змогли придбати квитки на фінал 26 травня, зможуть подивитися пряму трансляцію матчу на великому екрані на Контрактовій площі

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті містечка «Фестиваль чемпіонів» на Хрещатику. Під час урочистостей киянам та гостям столиці представили Кубки Ліги чемпіонів УЄФА, які повернулися до Києва після туру українськими містами. Почесні трофеї несли Амбасадор Ліги чемпіонів УЄФА Ія Андрущак і колишній захисник італійського «Мілану», віце-чемпіон світу з футболу 1998 року Кафу.

«Від сьогодні всі гості можуть прийти в спортивне містечко, яке передає дух цього великого змагання. Я переконаний, що кожен отримає багато задоволення», - сказав Кличко журналістам під час відкриття «Фестивалю чемпіонів».

Мер нагадав, що вперше Кубки Ліги чемпіонів Київ зустрів місяць тому.

«Я радий знову вітати кубки Ліги чемпіонів УЄФА у нас в столиці. Місяць тому ми урочисто зустрічали їх в Києві. Потім кубки вирушили в тур Україною. - Аби футбольні фани не тільки столиці, а й інших українських міст, могли доторкнутися до цих легендарних трофеїв», - відзначив Кличко. Мер додав, що кияни і гості столиці знову можуть доторкнутися до кубків та зробити фото на згадку.

Він розповів, що легендарні трофеї побували в таких українських містах, як Херсон, Маріуполь, Дніпро, Одеса, Харків та Львів. Зокрема, в Дніпрі, кубки завозили і до військового госпіталю.

«В Дніпрі трофеї завітали до госпіталю, де лікуються поранені українські військові. - Наші захисники, завдяки яким у нашій столиці сьогодні мир. І ми можемо проводити таке велике футбольне свято»,- відзначив міський голова.

Кличко зауважив, що вже сьогодні на стадіоні «Динамо» відбудеться поєдинок між жіночими командами - французьким «Ліоном» і німецьким «Вольфсбургом». А за два дні вболівальники в усьому світі спостерігатимуть за грою іспанського «Реалу» та англійського «Ліверпулю».

«Я щасливий, що саме наше місто прийматиме фінали найпрестижнішого європейського футбольного турніру. Для нас – це нагода презентувати наше столицю і нашу країну. Показати які українці гостинні, щирі, позитивні люди. Продемонструвати, що Україна – європейська країна»,- наголосив мер Києва. Та додав, що столична влада очікує на фіналах Ліги чемпіонів УЄФА у Києві десятки тисяч туристів зі всього світу.

Вболівальники, які не змогли придбати квитки на фінал 26 травня, підкреслив мер, зможуть безкоштовно подивитися пряму трансляцію матчу на великому екрані на Контрактовій площі.