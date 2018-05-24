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    До Києва вже прибула співачка, яка відкриє фінал Ліги чемпіонів (фото)

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    Дуа Ліпа на&nbsp;НСК &laquo;Олімпійський&raquo; - До Києва вже прибула співачка, яка відкриє фінал Ліги чемпіонів (фото)
    Дуа Ліпа на НСК «Олімпійський»

    Дуа Ліпа зробила коротку фотосесію на стадіоні НСК «Олімпійський»

    Популярна британська співачка Дуа Ліпа, з виступу якої відкриється фінал Ліги чемпіонів УЄФА, вже прибула до української столиці і виклала на своїй сторінці в Instagram кілька знімків.

    На фото її репетиція виступу на заході, а також коротка фотосесія на стадіоні НСК «Олімпійський», пише «Главком».

    Артистка позує в короткому топі. Вона вальяжно напівлежить на трибунах. Як повідомлялося раніше, Ліпа виконає один зі своїх найвідоміших хітів New Rules.

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    До Києва вже прибула співачка, яка відкриє фінал Ліги чемпіонів (фото)
    До Києва вже прибула співачка, яка відкриє фінал Ліги чемпіонів (фото)
    До Києва вже прибула співачка, яка відкриє фінал Ліги чемпіонів (фото)
    До Києва вже прибула співачка, яка відкриє фінал Ліги чемпіонів (фото)

    Фінал Ліги чемпіонів між «Ліверпулем» і «Реалом» відбудеться в Києві 26 травня на НСК «Олімпійський».

    Як відомо, київський фінал Ліги чемпіонів транслюватиметься по всьому світу.

    Головною «зіркою» церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», стане британська співачка Дуа Ліпа

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