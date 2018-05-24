До Києва вже прибула співачка, яка відкриє фінал Ліги чемпіонів (фото)

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Дуа Ліпа на НСК «Олімпійський»

Дуа Ліпа зробила коротку фотосесію на стадіоні НСК «Олімпійський»

Популярна британська співачка Дуа Ліпа, з виступу якої відкриється фінал Ліги чемпіонів УЄФА, вже прибула до української столиці і виклала на своїй сторінці в Instagram кілька знімків.

На фото її репетиція виступу на заході, а також коротка фотосесія на стадіоні НСК «Олімпійський», пише «Главком».

Артистка позує в короткому топі. Вона вальяжно напівлежить на трибунах. Як повідомлялося раніше, Ліпа виконає один зі своїх найвідоміших хітів New Rules.

Фінал Ліги чемпіонів між «Ліверпулем» і «Реалом» відбудеться в Києві 26 травня на НСК «Олімпійський».

Як відомо, київський фінал Ліги чемпіонів транслюватиметься по всьому світу.

Головною «зіркою» церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», стане британська співачка Дуа Ліпа