У центрі Києва відкривається виставка видатного українського художника Марчука

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Фото: artslooker.com Іван Марчук

Митець пропонує глядачеві новий монументальний цикл своїх робіт «Кольорові прелюдії»

У столичному ЦУМі (Київ, Хрещатик, 38, 7 поверх) відкриється персональна виставка творів мистецтва одного з найвідоміших українських сучасних авторів Івана Марчука. Більшість творів глядачі побачать вперше.

Проект, що має назву «Коріння» («The Roots»), об’єднав близька сорока полотен п’яти (з 12) авторських циклів широкого творчого діапазону – від філософськи проникливого «Голосу моєї душі» і гіперреалістичних пейзажів до витончених картин серії «Втомлена мелодія» (серію картин створено у 70-х роках та буде експоновано вперше) та сюрреалістичного космізму «Погляду у безмежність».

Також митець пропонує глядачеві новий монументальний цикл своїх робіт «Кольорові прелюдії» (10 полотен), які вперше будуть експонуватися, повідомляє ArtsLooker.

Значну частину експонованої колекції становлять роботи, які останні декілька років подорожували світом – вони демонструвалися у провідних музеях і галереях Литви, Німеччини, Польщі, Бельгії, Чехії, Словаччини, Люксембургу, Угорщини, Таїланду, Тунісу, Йорданії, Туреччини.

«Я полюбляю імпровізації, але картини доробляю до мікрона. Як музикант: він написав мелодію, а згодом її слід аранжувати, шліфувати. І нарешті всі приходять і вигукують: ох, яка картина, вже готова. Ні, кажу, тут потрібно ще намалювати зо дві тисячі деталей. Людина цього не бачить. Однак я ж бо бачу. Я шукаю довершеність, і якщо не вдається її досягти, мене охоплює дискомфорт. Це пекельна робота. Я пишу з величезною швидкістю: десятки мазків за секунду. Я працюю в надзвичайному екстазі. Лише в такому стані мені вдається довести роботу до того, аби на ній був мовби мій фірмовий знак, аби й без підпису було видно: це картина Марчука, і більше нічия», – розповідає про свою творчість Іван Марчук.

Відкриття виставки 29 травня о 19.00. Експозиція триватиме до 27 червня, вхід для усіх бажаючих – вільний.

Організатор заходу – Sky Art Foundation.