У центрі Києва засвітиться святкова ілюмінація (фото)



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Вулицю Хрещатик прикрасила ілюмінація на тросових розтяжках над проїжджою частиною Фото: Київміськсвітло

На центральних вулицях столиці розміщено понад 700 жовто-блакитних прапорів

До Дня Державного прапора України і до 28-ї річниці незалежності України столицю прикрасили державними прапорами і святковою ілюмінацією. Про це інформували в КП «Київміськсвітло».

Так, вулицю Хрещатик прикрасила ілюмінація на тросових розтяжках над проїжджою частиною (21 білий тризубець і жовто-синій прапор) та на опорах зовнішнього освітлення (70 «каштанів»).

Над проїжджою частиною Європейської площі на тросових розтяжках засвітять 46 прикрас у формі світло-білого та жовтого листя.

Також понад 700 жовто-блакитних прапорів розмістили на опорах зовнішнього освітлення на: вулицях Інститутська, Банкова, Лютеранська, Шовковична, Грушевського, Хрещатик, Володимирська, Івана Мазепи і Лаврська, Михайлівській та Софійській площах, Володимирському проїзді та Володимирському узвозі, Майдані Незалежності.

Нагадаємо, на Софійській площі в Києві в п’ятницю, 23 серпня, пройшла святкова церемонія до Дня державного прапора за участю президента України Володимира Зеленського.

Віталій Кличко урочисто підняв прапор біля Київської міської ради. Також, за традицією, в День Державного прапора мер столиці урочисто вручив 20 юним киянам паспорти громадян України.

Напередодні Зеленський запропонував українцям взяти участь у флешмобі, присвяченому Дню прапора.