Зеленський пропонує влаштувати флешмоб до Дня прапора України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«У мене є пропозиція до українців - зробимо флешмоб!», - запропонував Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запропонував українцям взяти участь у флешмобі, присвяченому Дню прапора України. Про це він сказав у відеозверненні, розміщеному на його сторінках в соцмережах.

«Для нас жовтий і синій - це давно вже не просто кольори. У ці кольори пофарбовані серця українців. Я впевнений, що завтра вся Фейсбук-стрічка буде жовто-синьої. Але давайте пишатися Україною не тільки онлайн. І у мене є пропозиція до українців - з кожного куточка нашої неньки і до всіх українців у світі: зробимо флешмоб. Давайте завтра прикрасити в жовто-сині кольори нашу планету. Давайте вивішувати українські прапори з вікон. Щоб кожна вулиця, кожна площа, кожне місто і взагалі ціла країна стали жовто-синіми.

Він нагадав, що є багато українців, які змушені ховати наш прапор під ліжком.

«Давайте завтра не полінуємось і вдягнемо наші вулиці у жовто-сині кольори», - закликав президент.

Як повідомлялось, у п’ятницю Володимир Зеленський візьме участь у церемонії урочистого підняття Державного прапора України на Софійській площі.