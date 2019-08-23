На Софійській площі в Києві Зеленський привітав військових з Днем прапора



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Президент на Софійській площі у Києві під час святкування Дня прапора

23 серпня Україна відзначає День державного прапора

На Софійській площі в Києві в п’ятницю, 23 серпня, пройшла святкова церемонія до Дня державного прапора за участю президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє пресслужба президента, разом із главою держави у День Державного прапора стяг підняли Герой України, заступник командира механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» Сухопутних військ Збройних сил України майор Володимир Гринюк, заступник командира Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Національної гвардії України полковник Сергій Рекун, курсант 3-го курсу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут – донька військового льотчика, підполковника Сергія Камінського, який загинув у червні 2014 року поблизу міста Слов’янська, Анастасія Камінська.

Президент взяв участь в урочистій церемонії присвячення почесних найменувань бойовим військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Станом на 9.10 пройшли показові виступи військових Нацгвардії.

Напередодні Зеленський запропонував українцям взяти участь у флешмобі, присвяченому Дню прапора.

«Давайте прикрасимо в жовто-сині кольори нашу планету. Давайте вивішувати українські прапори з вікон. Щоб кожна вулиця, кожна площа, кожне місто і взагалі ціла країна стали жовто-синіми», - сказав президент у відеозверненні.

До слова, День Державного прапора був започаткований указом президента України від 23 серпня 2004 року.

Нагадаємо, в Києві традиційно 23 серпня відбудуться церемонії підняття Державного Прапора України на Софійській площі, біля будівлі Київської міської державної адміністрації та в усіх районах столиці.

24 серпня розпочнеться урочистостями за участю керівництва держави та міста на майдані Незалежності та на алеї Героїв Небесної Сотні.

Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про виплату грошової премії військовослужбовцям Збройних сил з нагоди відзначення 28-ї річниці незалежності України.

Як відомо, в Києві відбулася перша репетиція Маршу захисників. Марш захисників має стати альтернативою військовому параду, що скасував цьогоріч президент Володимир Зеленський.

9 липня Зеленський пообіцяв «новий формат» святкування Дня незалежності: зокрема, він повідомив, що військового параду 24 серпня не буде.

Натомість експрезидент Петро Порошенко зауважив, що парад - це значуща подія не лише для армії, а й для українського народу.

На сайті президента України 9 липня з'явилася петиція з вимогою до Зеленського переглянути своє рішення про відміну військового параду 24 серпня.

Як повідомлялося, на День незалежності буде два окремих марші. Добровольці та ветерани пройдуть Хрещатиком після маршу, що планує провести влада.

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