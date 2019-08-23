Біля київської мерії Кличко урочисто підняв Державний прапор (фото)



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У Києві відбулися урочисті заходи до Дня Державного прапора України Фото: пресслужба мера Києва

Мер столиці вручив 20 юним киянам паспорти громадян України

Мер Києва Віталій Кличко урочисто підняв прапор біля Київської міської ради. Церемонія відбулася з нагоди Дня Державного прапору України.

«Український прапор – це символ нашої держави, символ що об’єднує нас, надає українцям сил працювати заради змін і перетворень, будувати країну, в якій ми мріємо жити, - сказав Кличко. Наш прапор - це й оберіг, що додає відваги, коли наші захисники йдуть із ним у бій, відстоюючи незалежність і свободу української держави».

Мер подякував ветеранам АТО, які традиційно прийшли на церемонію підняття прапору, за їх героїчний подвиг на сході держави і закликав усіх вшанувати пам‘ять загиблих воїнів та Героїв Небесної сотні хвилиною мовчання.

Мер столиці також зазначив, що для нього особисто Державний прапор – це своєрідний оберіг.

«Український прапор гордо майорить не тільки у кожному місті і селищі нашої країни, а й по всьому світу. Коли наші школярі перемагають на міжнародних олімпіадах. Коли українські спортсмени завойовують золото на міжнародних змаганнях. І я завжди говорю, що для мене український прапор – теж особливий оберіг, що завжди зі мною. Він надавав мені сил і рішучості перемагати у спорті. Допомагає і сьогодні. Бо часи такі - що складніші, ніж в ринзі!» - сказав Кличко.

Також, за традицією, в День Державного прапора мер столиці урочисто вручив 20 юним киянам паспорти громадян України.

Як відомо, на Софійській площі в Києві в п’ятницю, 23 серпня, пройшла святкова церемонія до Дня державного прапора за участю президента України Володимира Зеленського.

Напередодні Зеленський запропонував українцям взяти участь у флешмобі, присвяченому Дню прапора.