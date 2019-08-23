Біля київської мерії Кличко урочисто підняв Державний прапор (фото)
Мер столиці вручив 20 юним киянам паспорти громадян України
Мер Києва Віталій Кличко урочисто підняв прапор біля Київської міської ради. Церемонія відбулася з нагоди Дня Державного прапору України.
«Український прапор – це символ нашої держави, символ що об’єднує нас, надає українцям сил працювати заради змін і перетворень, будувати країну, в якій ми мріємо жити, - сказав Кличко. Наш прапор - це й оберіг, що додає відваги, коли наші захисники йдуть із ним у бій, відстоюючи незалежність і свободу української держави».
Мер подякував ветеранам АТО, які традиційно прийшли на церемонію підняття прапору, за їх героїчний подвиг на сході держави і закликав усіх вшанувати пам‘ять загиблих воїнів та Героїв Небесної сотні хвилиною мовчання.
Мер столиці також зазначив, що для нього особисто Державний прапор – це своєрідний оберіг.
«Український прапор гордо майорить не тільки у кожному місті і селищі нашої країни, а й по всьому світу. Коли наші школярі перемагають на міжнародних олімпіадах. Коли українські спортсмени завойовують золото на міжнародних змаганнях. І я завжди говорю, що для мене український прапор – теж особливий оберіг, що завжди зі мною. Він надавав мені сил і рішучості перемагати у спорті. Допомагає і сьогодні. Бо часи такі - що складніші, ніж в ринзі!» - сказав Кличко.
Також, за традицією, в День Державного прапора мер столиці урочисто вручив 20 юним киянам паспорти громадян України.
Як відомо, на Софійській площі в Києві в п’ятницю, 23 серпня, пройшла святкова церемонія до Дня державного прапора за участю президента України Володимира Зеленського.
Напередодні Зеленський запропонував українцям взяти участь у флешмобі, присвяченому Дню прапора.