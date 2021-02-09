У центрі Києва з’явилась ще одна автоматизована вбиральня (фото)

На вході до вбиральні встановлено автоматичну систему оплати, яка приймає банківські картки

У Києві вже 11 автоматизованих туалетних комплексів

У сквері на Контрактовій площі в Києві з’явилася сучасна громадська вбиральня. Такий тип вбиралень успішно використовують у Києві з 2017 року, а в країнах Європи – понад 10 років. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«Цей туалет, за зовнішнім виглядом та функціоналом, схожий на раніше встановлену вбиральню за адресою Володимирський проїзд, 15. Нова громадська вбиральня передбачена для осіб з інвалідністю та матусь із дітьми (обладнана пеленальним столиком)», – наголосив заступник голови КМДА.

Функціонал туалету повністю автоматизований: відкриття дверей, вентиляція і, за потреби, підігрів/охолодження повітря, миття, дезінфекція і сушка унітазу, подача туалетного паперу, мила та води для рук, безконтактна сушка рук, миття і дезінфекція підлоги після кожного відвідувача, датчик присутності, антикорозійний і антивандальний захист. На вході встановлено автоматичну систему оплати, яка прийматиме банківські картки.

Нагадаємо, що минулого року в центрі Києва – на Європейській площі, на вул. Хрещатик, 1, 17 і 27, на вул. Прорізній, 3 та Володимирському проїзді, 15 – встановили шість автоматизованих громадських вбиралень. Тепер місто має 11 автоматизованих туалетних комплексів.