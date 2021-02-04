На розвиток Києва цього року закладено понад 28 млрд грн: на що йдуть кошти

Створюються умови для підвищення комфорту та якості життя киян

У 2021 році завершується дія 16 міських цільових програм і наразі розпочато підготовку проєктів цих програм на наступні роки

Цього року у Києві реалізовуватимуться комплекси заходів 29 міських цільових програм, спрямованих на розв’язання найактуальніших проблем розвитку міста. На їх реалізацію в бюджеті міста на 2021 рік закладено понад 28,4 млрд грн. Про це повідомляє Департамент економіки та інвестицій Київської міської держадміністрації.

Завдяки реалізації міських цільових програм, забезпечується комплексний розвиток столиці відповідно до цілей Стратегії розвитку міста Києва. Зокрема, створюються умови для підвищення комфорту та якості життя киян, зазначають у Департаменті.

Так, у рамках реалізації міських цільових програм у 2020 році:

велось будівництво, реконструкція та капітальний ремонт доріг, мостів і шляхопроводів, шкіл і дитячих садочків, закладів охорони здоров’я та соціального захисту, об’єктів культури та спорту;

проводилась реставрація пам’яток культурної спадщини;

здійснювалося облаштування та благоустрій міських парків і скверів;

було оновлено рухомий склад комунального і громадського транспорту;

кияни забезпечувались ліками та медичними засобами, проводились доплати медичним працівникам;

надавалась матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення;

підвищувалась якість надання освітніх послуг;

впроваджувались заходи з енергозбереження та виконувався капітальний ремонт у житловому господарстві;

реконструювались та капітально ремонтувались інженерні мережі та об’єкти тощо.

Як інформують у Департаменті, у 2021 році завершується дія 16 міських цільових програм. І наразі розпочато підготовку проєктів цих програм на 2022 і наступні роки, зокрема у сферах: містобудування та охорони земель, соціальної підтримки і допомоги, екополітики та безпеки, культури й охорони історико-культурної спадщини, спорту та туризму, освіти й молодіжної політики.

Крім того, три програми на поточний рік розробляються в столиці вперше. Мова йде про міську цільову програму щодо запобігання та протидії домашньому насильству, програму щодо національно-патріотичного виховання, програму з централізованого забезпечення спеціальним та спеціалізованим автотранспортом закладів охорони здоров’я та соціального захисту, підприємств, установ та організацій, що належать територіальній громаді міста Києва.

Тож, для можливості отримання фінансування заходів міських цільових програм у наступних періодах структурні підрозділи КМДА мають подати проєкти програмних документів до 1 червня на затвердження Київської міської ради.