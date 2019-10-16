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    У центрі Києва з'явилися 87 капканів на підтримку бранців Кремля (фото)

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    У багатьох капканах взуття чи одяг - як символ того, що в кремлівський капкан може потратити будь-яка людина - У центрі Києва з'явилися 87 капканів на підтримку бранців Кремля (фото)
    У багатьох капканах взуття чи одяг - як символ того, що в кремлівський капкан може потратити будь-яка людина
    Фото: Радіо Свобода

    На Софійській площі провели акцію «В’язні Кремля»

    У вівторок, 15 жовтня, на Софійській площі у Києві відбулася акція «В’язні Кремля». На ній було представлено останню інформацію про ситуацію з українськими політв’язнями.

    Правозахисні організації встановили 87 капканів – саме така кількість громадян України нині незаконно позбавлені волі у в’язницях Росії і окупованого українського Криму. Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Родичі полонених і правозахисники поділились історіями та прикладами безправ’я і залякування, які чинить Росія, а також розповіли, що має зробити українська влада, щоб надати правовий статус та соціальні гарантії політв’язням та їхнім родинам.

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    У центрі Києва з'явилися 87 капканів на підтримку бранців Кремля (фото)
    У центрі Києва з'явилися 87 капканів на підтримку бранців Кремля (фото)
    У центрі Києва з'явилися 87 капканів на підтримку бранців Кремля (фото)
    У центрі Києва з'явилися 87 капканів на підтримку бранців Кремля (фото)
    У центрі Києва з'явилися 87 капканів на підтримку бранців Кремля (фото)
    У центрі Києва з'явилися 87 капканів на підтримку бранців Кремля (фото)
    У центрі Києва з'явилися 87 капканів на підтримку бранців Кремля (фото)
    У центрі Києва з'явилися 87 капканів на підтримку бранців Кремля (фото)

    Йшлось і про те, яку підтримку можуть надати політв’язням звичайні громадяни.

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