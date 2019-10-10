Могеріні закликала владу Росії звільнити всіх українських полонених



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Федеріка Могеріні

Брюссель готовий надалі заохочувати будь-які кроки, які можуть наблизити до вирішення конфлікту між Україною і Росією

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Брюссель продовжує вимагати від РФ звільнити всіх українських полонених.

Про це глава європейської дипломатії заявила в Брюсселі перед депутатами Європейського парламенту в рамках пленарного засідання, повідомляє служба з зовнішніх зв'язків та політики безпеки ЄС.

«Ми продовжуємо закликати Росію звільнити всіх незаконно затриманих українців і забезпечити вільний прохід через Керченську протоку у відповідності з міжнародним правом», - сказав Могеріні.

Вона в черговий раз нагадала про позитивну оцінку з боку європейського співтовариства нещодавнього обміну полоненими між Україною і Росією, який відбувся 7 вересня.

За словами Могеріні, Брюссель готовий надалі заохочувати будь-які подібні кроки, які можуть наблизити до вирішення конфлікту між Україною і Росією.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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