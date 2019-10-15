Арештованому в окупованому Криму активісту Приходьку вдалося передати ліки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

9 жовтня в окупованому Криму, у місті Саки, ФСБ затримала проукраїнського активіста Олега Приходька

У Приходька є ряд хвороб, через які йому необхідно приймати ліки

Заарештованому в анексованому Криму проукраїнському активісту Олегу Приходьку рідні передали необхідні йому ліки.

Про це 15 жовтня Крим.Реалії розповіла його донька Наталя.

«Минулої суботи ми передавали, те що він просив. Єдине, що тільки вчора ми змогли віддати ліки, які він приймає. Зараз у нього є все необхідне. А так ще передали дещо з речей, їжу...», - сказала Наталя.

За її словами, у Приходька є ряд хвороб, через які йому необхідно приймати ліки.

У коментарі виданню адвокат Приходька Назім Шеїхмамбетов, сказав, що наразі у його підзахисного немає скарг на здоров'я.

«Стан здоров'я - задовільний. Скарг на даний момент немає. Але треба зазначити, що Олег має ряд захворювань і є великий ризик, що в умовах слідчого ізолятора ці захворювання можуть загостритися», - сказав він.