На вулицях Києва з’явилися сучасні модульні вбиральні (фото)



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Зовні модульна вбиральня виглядає, як тумба для афіш Фото: Петро Пантелеєв, Facebook

Вартість відвідування такої вбиральні - 5 грн

Днями у Києві встановили дві нові сучасні модульні вбиральні. Одна з них з’явилася на вулиці Володимирській, біля Золотих Воріт, друга - біля палацу «Україна».

Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв на своїй сторінці у Facebook.

«Їх встановили комерційні підприємства, які також прагнуть зробити місто комфортнішим для людей. Таких модульних туалетів у місті чотири», - написав він.

Вартість відвідування такої вбиральні - 5 грн. Автомат приймає купюри номіналом 1, 2 та 5 гривень. Туалет очищається, дезінфікується та висушується автоматично після кожного відвідувача.

Також Пантелеєв повідомив, що загалом за останні два роки відновлена робота більше 20 вбиралень в парках, на туристичних маршрутах Києва.

«Крім того, я нагадаю у Києві заклади громадського харчування повинні надавати вільний доступ до вбиралень киянам та гостям міста», - зазначив він.