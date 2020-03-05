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    На вулицях Києва з’явилися сучасні модульні вбиральні (фото)

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    Зовні модульна вбиральня виглядає, як тумба для афіш - На вулицях Києва з’явилися сучасні модульні вбиральні (фото)
    Зовні модульна вбиральня виглядає, як тумба для афіш
    Фото: Петро Пантелеєв, Facebook

    Вартість відвідування такої вбиральні - 5 грн

    Днями у Києві встановили дві нові сучасні модульні вбиральні. Одна з них з’явилася на вулиці Володимирській, біля Золотих Воріт, друга - біля палацу «Україна».

    Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв на своїй сторінці у Facebook

    «Їх встановили комерційні підприємства, які також прагнуть зробити місто комфортнішим для людей. Таких модульних туалетів у місті чотири», - написав він.

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    На вулицях Києва з’явилися сучасні модульні вбиральні (фото)
    На вулицях Києва з’явилися сучасні модульні вбиральні (фото)

    Вартість відвідування такої вбиральні - 5 грн. Автомат приймає купюри номіналом 1, 2 та 5 гривень. Туалет очищається, дезінфікується та висушується автоматично після кожного відвідувача.

    Також Пантелеєв повідомив, що загалом за останні два роки відновлена робота більше 20 вбиралень в парках, на туристичних маршрутах Києва.

    «Крім того, я нагадаю у Києві заклади громадського харчування повинні надавати вільний доступ до вбиралень киянам та гостям міста», - зазначив він.

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