Поблизу Хрещатика встановлюють вбиральні, як в Європі (фото)



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Модульна вбиральня на вул. Прорізній Фото: Віталій Селик, Facebook

Усі функції вбиралень автоматизовані

На вулиці Прорізній у центрі Києва встановлюють сучасні модульні громадські вбиральні з функцією самоочищення. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова ГО «Рада з урбаністики Києва» Віталій Селик.

«В центрі Києва замість старих закинутих зелених туалетів-МАФів почали встановлювати акуратні вбиральні, як у Європі. Вони мають функцію самоочистки після кожного відвідувача, тому не потребують бабусь-білетерш», - написав він.

У коментарях під дописом люди діляться враженнями від таких вбиралень, встановлених у Києві раніше. Кияни скаржаться, що деякі з них не працюють, а в тих, що працюють, - неможливо розрахуватися карткою та монетами чи крупними купюрами.

Нагадаємо, на початку весни 2020 року у Києві встановили дві нові сучасні модульні вбиральні. Одна з них з’явилася на вулиці Володимирській, біля Золотих Воріт, друга - біля палацу «Україна».

30 липня цього спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд» за результатами тендера замовило ТОВ «Сервіс Столиця Інновейшн» туалетів на 9,3 млн грн.

Цьогоріч поставлять п’ять автоматизованих громадських вбиралень модульного типу для центру міста. Чотири туалети в колоні діаметром 2 м висотою 5 м коштують по 1,92 млн грн, а п’ятий туалет шириною 1,5 м довжиною 2,3 м висотою 3 м – 1,62 млн грн.

Усі їхні функції автоматизовані: миття, дезінфекція і сушка унітаза, миття і дезінфекція підлоги після кожного відвідувача, розсування дверей, подача туалетного паперу, мила та води для рук, безконтактна сушка рук, вентиляція і підігрів повітря, індикація, оплата купюрами і монетами або картками. Також передбачено кнопку виклику допомоги, таймер на 15 хвилин, датчик присутності, антикорозійний і антивандальний захист.