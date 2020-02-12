На Запоріжжі від грипу померли дві пенсіонерки і підліток



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Станом на 11 лютого 2020 року на Запоріжжі зареєстровано п'ять летальних випадків

У Запорізькій області за п'ять днів від грипу померли дві пенсіонерки і підліток.

Про це повідомляє пресслужба Запорізького обласного лабораторного центру міністерства охорони здоров'я.

Так, 5 лютого в Запоріжжі померла 68-річна жінка. Через два дні, 7 лютого, померла жінка 69 років. А 10 лютого помер підліток 15 років з Якимівки. Всі загиблі не були вакциновані.

Крім того, повідомляється, що в січні 2020 року зареєстровано два летальних випадки від грипу у мешканців Запоріжжя та Запорізького району.

Таким чином, на 11 лютого 2020 року в області зареєстровано 5 летальних випадків, усі хворі не щеплені проти грипу та мали супутні стани, які відносили до груп ризику щодо грипу.

Нагадаємо, що 10 лютого майже 300 київських шкіл оголосили карантин через грип.

Минулого тижня у Полтаві на карантин закрили усі школи.

В Україні до кінця сезону може з’явитися новий штам грипу – «Канзас».

За словами медиків, пік захворюваності іще попереду: він припаде на першу декаду лютого.

До відома, Всесвітня організація охорони здоров’я минулого року прогнозувала, що у світі найбільш розповсюдженими будуть чотири штами грипу: «Канзас» (А/H3N2), «Брісбен» (А/Н1N1), «Колорадо» (належить до гілки B/Victoria) і «Пхукет» (належить до гілки B/Yamagata). На основі цих прогнозів і розроблялися полікомпонентні вакцини.

Відрізнити грип від ГРВІ можна за наступними специфічними симптомами:

раптовий початок хвороби;

болить голова;

з’являється відчуття ломоти в суглобах і м'язах;

біль у горлі, кашель;

підвищення температури до 38 °С і вище.

Можуть також з’явитися блювання і пронос.

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