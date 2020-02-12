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    На Харківщині ротвейлер на смерть загриз 4-річного хлопчика

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    Ротвейлер на Харківщині напав на дитину&nbsp; - На Харківщині ротвейлер на смерть загриз 4-річного хлопчика
    Ротвейлер на Харківщині напав на дитину 

    Собаку родина придбала близько трьох тижнів тому, за цей час агресивної поведінки він не проявляв

    На Харківщині в результаті нападу собаки загинув 4-річний хлопчик.

    Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

    «Повідомлення про трагедію в одному з селищ Красноградського району надійшла до відділу поліції 12 лютого близько 16:00. Поліцейські попередньо встановили, що вдень жителька приватного будинку збиралася на прогулянку з онуком та залишила його на декілька хвилин без нагляду у дворі. В цей час пес породи ротвейлер вирвався з вольєра та напав на дитину. Бригаді швидкої медичної допомоги, яка прибула на місце, врятувати дитину не вдалося», - йдеться у повідомленні.

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    На Харківщині ротвейлер на смерть загриз 4-річного хлопчика
    На Харківщині ротвейлер на смерть загриз 4-річного хлопчика

    За словами рідних хлопчика, 3-річного собаку родина придбала близько трьох тижнів тому, за цей час агресивної поведінки він не проявляв.

    Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Красноградського відділу поліції, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. На даний час поліцейські з'ясовують усі обставини трагедії.

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