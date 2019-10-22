Повний перехід на е-квиток у Києві відкладено на рік

Продаж е -квитка здійснюється тільки на 10 станціях метрополітен у з 52-х

Система електронного квитка потребує вдосконалення

Запуск електронного квитка в Києві в промислову експлуатацію, який був запланований на 1 листопада 2019 року, відкладається.

Про це сайту «Сьогодні» повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації Юрій Назаров.

«Ми вирішили перенести запуск в промислову експлуатацію електронного квитка. Але, в будь-якому випадку, кияни вже активно ним користуються, купують і поповнюють е-квиток. Також паралельно працюватимуть жетони і паперові квитки. Їх поступово будуть виводити з обігу. Я думаю, процес виведення жетонів і паперових квитків триватиме до кінця наступного року», – сказав він.

За його словами, систему е-квитка потрібно вдосконалити.

Раніше повідомлялося, що із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

Столична влада повідомила, що у Києві створено понад 300 точок продажу і поповнення єдиного електронного квитка – як на зупинках громадського транспорту, так і на 17 станціях столичного метрополітену.

Де саме придбати Kyiv Smart Card чи поповнити офлайн, відтепер можна дізнатись завдяки карті , яку створено для зручності пасажирів.

Проте, депутат Київради Олександр Пабат з'ясував, що не на всіх точках продажу єдиного електронного квитка, які розміщені на оприлюдненій карті, можна його купити та поповнити квиток.

Тому він вважає доцільним перенести дату запуску єдиного електронного квитка, «щоб 1 листопада 2019 року місто не перетворилося у суцільний хаос».

18 жовтня Пабат повідомив, що київські чиновники скасували запуск єдиного електронного квитка з 1 листопада 2019 року. Запуск передбачається протягом 3-6 місяців.

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