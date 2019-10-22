Ремонт станції «Святошин» виходить на фініш: які зміни відбулися (фото)



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Незабаром відкриється другий вихід станції Фото: Олег Тоцький

Ремонтні роботи на станції тривали з лютого 2018 року

Ремонт на станції метро «Святошин» завершується. Незабаром другий вихід з переходами відкриє свої двері пасажирам.

Саму станцію, разом із платформами, відкрили раніше.

Пасажири вже можуть скористатися переходом до залізничних платформ. І хоча роботи тут іще тривають, кияни та гості міста вже оцінили зміни. Про це повідомляє пресслужба ПАТ «Київметробуд».

«Працівники «Київметробуду» замінили тут сходи, облицювали гранітними плитами, встановили поручні. Також оздобили плиткою стіни, вимостили підлогу. Змонтували освітлення, виконали роботи з водовідведення, гідроізоляційні та інші роботи. Крім того встановлено ліфти, що дозволить більш зручніше пересуватись маломобільним групам населення», - йдеться в повідомленні.

Роботи виконувались без зупинки руху поїздів.

Нагадаємо, капітальний ремонт станції метро «Святошин» розпочали наприкінці лютого 2018 року. Через ремонт виходи до проспекту Перемоги, заводу «АТЕК» та підземний перехід не працювали. У жовтні 2018 року ремонт станції продовжили до 31 грудня 2018 року. Однак, ремонтні роботи затяглися.

У березні цьогоріч мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували станцію метро «Святошин».

У серпні 2019 року на станції для зручності перехожих відкрили ще не до кінця відремонтований перехід, що веде до платформ електрички та до ринку.

На станції «Святошин» з’явилося нове панно на місці старого панно-дверцят.