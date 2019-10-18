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    Новини

    У київській підземці чоловік упав на колію (відео)

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    Кілька молодиків кинулися діставати з колії чоловіка - У київській підземці чоловік упав на колію (відео)
    Кілька молодиків кинулися діставати з колії чоловіка
    Фото: скріншот відео

    Чоловік, що впав на колію метро, знаходився у стані алкогольного сп'яніння

    Сьогодні, 18 жовтня, близько 14:40 на Святошинсько-Броварській лінії київського метро сталася надзвичайна подія.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, на станції метро «Хрещатик» чоловік упав на колію.  

    Інцидент стався, коли на станцію ще не прибув потяг.

    Очевидці запевняють, що чоловік перебував у нетверезому стані.

    Рух потягів було тимчасово призупинено.

    Деталі встановлюються

    Нагадаємо, 13 липня на станції метро «Університет» людина впала між двома вагонами на рейки

    12 липня у ранкову годину пік на синій гілці метро сталася надзвичайна подія: людина впала на колію на станції «Оболонь».

    Пізніше метрополітен повідомив, що жінка загинула. Загиблій було близько 50-55 років.

    Як повідомлялося, Конфедерація будівельників України пропонує влаштовувати на платформах в метро спеціальні огородження із прозорих ударотривких матеріалів. Таку ідею планують внести в державні будівельні норми щодо метрополітенів. Це має підвищити безпеку пасажирів на платформах.

    У Київській міській раді готують до розгляду нові «Правила користування Київським метрополітеном».

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