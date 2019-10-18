У київській підземці чоловік упав на колію (відео)



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Кілька молодиків кинулися діставати з колії чоловіка Фото: скріншот відео

Чоловік, що впав на колію метро, знаходився у стані алкогольного сп'яніння

Сьогодні, 18 жовтня, близько 14:40 на Святошинсько-Броварській лінії київського метро сталася надзвичайна подія.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, на станції метро «Хрещатик» чоловік упав на колію.

Інцидент стався, коли на станцію ще не прибув потяг.

Очевидці запевняють, що чоловік перебував у нетверезому стані.

Рух потягів було тимчасово призупинено.

Деталі встановлюються

Нагадаємо, 13 липня на станції метро «Університет» людина впала між двома вагонами на рейки.

12 липня у ранкову годину пік на синій гілці метро сталася надзвичайна подія: людина впала на колію на станції «Оболонь».

Пізніше метрополітен повідомив, що жінка загинула. Загиблій було близько 50-55 років.

Як повідомлялося, Конфедерація будівельників України пропонує влаштовувати на платформах в метро спеціальні огородження із прозорих ударотривких матеріалів. Таку ідею планують внести в державні будівельні норми щодо метрополітенів. Це має підвищити безпеку пасажирів на платформах.

У Київській міській раді готують до розгляду нові «Правила користування Київським метрополітеном».