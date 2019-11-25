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    На Дніпропетровщині згорів пасажирський автобус

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    Вогонь знищив пасажирський автобус Scania 1998 року випуску - На Дніпропетровщині згорів пасажирський автобус
    Вогонь знищив пасажирський автобус Scania 1998 року випуску

    Пожежа виникла у моторному відсіку пасажирського автобуса

    Пожежа сталася в пасажирському автобусі у Нікополі на Дніпропетровщині. Про це  повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

    Повідомлення про займання пасажирського автобуса Scania на вулиці Героїв Чорнобиля міста Нікополь рятувальники отримали 25-го листопада о 4:40.

    По прибуттю до місця події, вогнеборці встановили, що пожежа виникла у моторному відсіку пасажирського автобуса на тимчасовій зупинці.

    Пожежу локалізовано о 4:51 та ліквідовано о 5:33.

    «Вогнем знищено пасажирський автобус Scania 1998 року випуску. Загальна площа пожежі склала 30 кв. метри», - повідомили у ДСНС.

    Загиблих та постраждалих немає.

    Крім того цієї ночі на Дніпропетровщині горів ангар з комбайном.

    Раніше повідомлялося, що на Полтавщині під час ДТП загорівся автомобіль, його водій загинув. 

    Також нагадаємо, що уповноважений  президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію, перебуває в реанімації у тяжкому стані.

    Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.

    Кулеба зараз у стані середньої тяжкості перебуває у лікарні ФеофаніяА от старший син уповноваженого президента Тимофій перебуває у важкому стані. Наразі він в інтенсивному неврологічному відділенні.

     

    пожежа громадський транспорт ДСНС автомобіль рятувальники Дніпропетровщина
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