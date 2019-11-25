На Дніпропетровщині згорів пасажирський автобус
Пожежа виникла у моторному відсіку пасажирського автобуса
Пожежа сталася в пасажирському автобусі у Нікополі на Дніпропетровщині. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Повідомлення про займання пасажирського автобуса Scania на вулиці Героїв Чорнобиля міста Нікополь рятувальники отримали 25-го листопада о 4:40.
По прибуттю до місця події, вогнеборці встановили, що пожежа виникла у моторному відсіку пасажирського автобуса на тимчасовій зупинці.
Пожежу локалізовано о 4:51 та ліквідовано о 5:33.
«Вогнем знищено пасажирський автобус Scania 1998 року випуску. Загальна площа пожежі склала 30 кв. метри», - повідомили у ДСНС.
Загиблих та постраждалих немає.
Крім того цієї ночі на Дніпропетровщині горів ангар з комбайном.
Раніше повідомлялося, що на Полтавщині під час ДТП загорівся автомобіль, його водій загинув.
Також нагадаємо, що уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію, перебуває в реанімації у тяжкому стані.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.
Кулеба зараз у стані середньої тяжкості перебуває у лікарні Феофанія. А от старший син уповноваженого президента Тимофій перебуває у важкому стані. Наразі він в інтенсивному неврологічному відділенні.