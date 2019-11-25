На Дніпропетровщині згорів пасажирський автобус



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Вогонь знищив пасажирський автобус Scania 1998 року випуску

Пожежа виникла у моторному відсіку пасажирського автобуса

Пожежа сталася в пасажирському автобусі у Нікополі на Дніпропетровщині. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Повідомлення про займання пасажирського автобуса Scania на вулиці Героїв Чорнобиля міста Нікополь рятувальники отримали 25-го листопада о 4:40.

По прибуттю до місця події, вогнеборці встановили, що пожежа виникла у моторному відсіку пасажирського автобуса на тимчасовій зупинці.

Пожежу локалізовано о 4:51 та ліквідовано о 5:33.

«Вогнем знищено пасажирський автобус Scania 1998 року випуску. Загальна площа пожежі склала 30 кв. метри», - повідомили у ДСНС.

Загиблих та постраждалих немає.

Крім того цієї ночі на Дніпропетровщині горів ангар з комбайном.

Раніше повідомлялося, що на Полтавщині під час ДТП загорівся автомобіль, його водій загинув.

Також нагадаємо, що уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію, перебуває в реанімації у тяжкому стані.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.

Кулеба зараз у стані середньої тяжкості перебуває у лікарні Феофанія. А от старший син уповноваженого президента Тимофій перебуває у важкому стані. Наразі він в інтенсивному неврологічному відділенні.