На Дніпропетровщині вночі горів ангар з комбайном



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа сталася у фермерському господарстві в селищі Петропавлівка

Крім комбайну вогонь пошкодив дві вантажівки

Цієї ночі у селищі на Дніпропетровщині горів ангар з вантажівками і комбайном. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Повідомлення про пожежу в ангарі з технікою в селищі міського типу Петропавлівка по вулиці Миру рятувальники отримали 25-го листопада о 1:21.

На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині ангару, який розташований на території селянського фермерського господарства.

Вогнем пошкоджено моторний відсік, кабіна та колеса вантажного автомобіля «КамАЗ» на загальній площі 15 м. кв. Також, пошкоджений моторний відсік, кабіна та технічне обладнання комбайну John Deere-660 на площі 12 м. кв. та пошкоджено переднє колесо вантажного автомобіля «МАЗ» на площі 1 м. кв. Загальна площа пожежі - 28 м. кв.

Загиблих та постраждалих немає.

О 1:36 вогонь локалізовано та о 2:21 ліквідовано.