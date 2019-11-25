У Києві горів салон краси (фото)



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Займання виникло в салоні краси на першому поверсі будинку Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу в одному із салонів краси у центрі столиці

У понеділок, 25 листопада, сталася пожежа у 4-поверховій будівлі по вул. Симона Петлюри, 7/9 у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 7:01.

На місце події прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці встановили, що займання виникло на першому поверсі в салоні краси й супроводжувалось сильним задимленням. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

О 7:46 рятувальники локалізували пожежу та о 7:50 – ліквідували на площі 15 кв. м.

Жертв та постраждалих немає.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 24 листопада сталася пожежа у приватному будинку на вул. Соловцова у Печерському районі Києва.