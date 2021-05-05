У Чорнобильській зоні знайшли рідкісні рослини (фото)

Ці рослини занесені до Червоної книги України та Червоної книги Республіки Білорусь як неоцінені

Чисельність двох видів сон-трави зменшується внаслідок людської діяльності

Під час ботанічної експедиції, яка проводилась науковцями разом із заступником директора Ботанічного сад ім. академіка О. Фоміна на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, були знайдені дуже рідкісні рослини – Сон лучний Pulsatilla pratensis (інша назва – Сон чорніючий, Сон-трава чорніюча Pulsatilla nigricans) та Сон розкритий, або широколистий Pulsatilla patens (L.) Mill. Про це повідомляється на сторінці заповідника у Facebook.

Ці рослини занесені до Червоної книги України та Червоної книги Республіки Білорусь як неоцінені. Сон широколистий ще й занесений до Додатку до Бернської конвенції 1979 року як вид, що підлягає особливій охороні. Міжнародним союзом охорони природи ці рослини віднесені до IV охоронної категорії – Територія догляду за оселищами/видами. Обидва види мають значення як об’єкти видового біорізноманіття.

Ці гарні первоцвіти зустрічаються в заповіднику в соснових лісах та на узліссях і квітнуть наприкінці квітня – початку травня. Сон лучний квітує одночасно з появою листя.

У сон-трави широколистої листки, зібрані у прикореневу розетку, з’являються після відцвітання рослини. Розмножуються насінням, не поширюючись на великі площі.

Чисельність обох видів сон-трави зменшується внаслідок людської діяльності – розорювання, випасання худоби, зривання на букети тощо.

На даний час завдяки природоохоронним заходам обидва види у заповіднику мають стабільні локальні популяції.