Пенсіонер, який хотів вивезти із зони відчуження 21 кг грибів, заплатить символічний штраф

Чоловік назбирав грибів у селі, що розташоване за 30 км від Чорнобильської АЕС

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості

Іванківський районний суд Київської області визнав винним пенсіонера у порушенні вимог режиму радіаційної безпеки (ч. 1 ст. 267-1 КК України) і призначив штраф 850 грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 28 квітня.

За матеріалами справи, 27 жовтня 2020 року обвинувачений, перебуваючи у відселеному селі Куповате, яке належить до зони відчуження (село розташоване за 30 км від Чорнобильської АЕС), знайшов лісові гриби, які назбирав до білого полімерного мішка. Потім поклав їх до багажного відділення автомобіля з метою подальшого вивезення за межі зони відчуження для використання у власних потребах.

Того ж дня при спробі перетину КПП «Дитятки» чоловіка затримали працівники поліції, які здійснювали контроль за дотриманням вимог режиму радіаційної безпеки. Правоохоронці виявили у його автівці мішок з грибами вагою 21,6 кг.

Обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Сторони також узгодили суму штрафу, який і затвердив суд.

Треба зауважити, що санкція ч. 1 ст. 267-1 КК України передбачає покарання від штрафу 850-1360 грн до позбавлення волі від одного до трьох років.



