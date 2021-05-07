Туристи-екстремали хлинули до Чорнобильської зони (фото)

За минулу добу поліцейські виявили в зоні ЧАЕС 16 нелегальних туристів

У четвер, 6 травня, працівники Вишгородського районного управління поліції спільно з працівниками Державної прикордонної служби виявили на території зони відчуження 5 груп туристів-екстремалів. Усі вони проникли на територію зони ЧАЕС незаконно, минаючи контрольно-пропускні пункти. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, у відселеному місті Прип’ять поліцейські виявили три групи відвідувачів. Шестеро туристів віком від 17 до 31 років приїхали до забороненої зони зі столиці та Київщини, троє – 22-х, 23-х та 30-річний жителі Полтавської області, ще двоє – 38-ми та 32-річний мешканці Вінниччини.

Крім того, біля об’єкту «Чорнобиль-2» правоохоронці задокументували трьох молодиків зі столиці, Київщини та Полтавщини віком від 20 до 21 року, ще двоє мешканців Полтавщини 21-го та 22 років «подорожували» у селі Діброва.

Відносно всіх порушників поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адміністративні матеріали направлені до суду для прийняття рішення.

Поліція вкотре нагадує, що зона відчуження є контрольованою, а тому нелегальний туризм на цій території заборонений.

Нагадаємо, протягом травневих вихідних під час патрулювання зони ЧАЕС поблизу відселених територій Чорнобиля, Прип’яті, Луб‘янки правоохоронці виявили 12 порушників, які, минаючи контрольно-пропускні пункти, незаконно проникли до зони відчуження.

Встановлено, що серед нелегальних туристів – три іноземці зі США, Великої Британії та Литви, а решта порушників – приїхали з різних куточків України.