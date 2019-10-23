У Чорнобильській зоні сталася пожежа (фото)



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Рятувальники майже шість годин боролися з вогнем Фото: ДСНС

У зоні відчуження горіли напівзруйновані будівлі

У вівторок, 22 жовтня, сталося загоряння трьох напівзруйнованих будівель та трав’яного настилу в с. Кошівка на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення.

Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби 11-го Державного пожежно-рятувального загону м. Чорнобиль о 17:30.

На місце події виїхали рятувальників 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Чорнобиль. Також до гасіння пожежі долучилися працівники Паришівського лісництва ДСП «Північна Пуща», повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Пожежу локалізовано о 18:50 та повністю ліквідовано о 23:10.

До ліквідації пожежі було залучено 16 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Причина пожежі наразі з’ясовується.

Жертв та постраждалих немає.