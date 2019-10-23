  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Чорнобильській зоні сталася пожежа (фото)

    • Розсилка
    Рятувальники майже шість годин боролися з вогнем - У Чорнобильській зоні сталася пожежа (фото)
    Рятувальники майже шість годин боролися з вогнем
    Фото: ДСНС

    У зоні відчуження горіли напівзруйновані будівлі

    У вівторок, 22 жовтня, сталося загоряння трьох напівзруйнованих будівель та трав’яного настилу в с. Кошівка на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення. 

    Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби  11-го  Державного пожежно-рятувального загону м. Чорнобиль о 17:30.

    На місце події виїхали рятувальників 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Чорнобиль. Також до гасіння пожежі долучилися працівники Паришівського лісництва ДСП «Північна Пуща», повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Пожежу локалізовано о 18:50 та повністю ліквідовано о 23:10.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Чорнобильській зоні сталася пожежа (фото)
    У Чорнобильській зоні сталася пожежа (фото)

    До ліквідації пожежі було залучено 16 чоловік особового складу та  2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

    Причина пожежі наразі з’ясовується.

    Жертв та постраждалих немає.

    пожежа ДСНС ЧАЕС Чорнобильська зона рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ