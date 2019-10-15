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    Пошуки з квадрокоптером і погоня поліції: у зоні ЧАЕС затримали сталкерів на байкерах

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    &laquo;Байктуристів&raquo; затримала поліція, перекривши їм дорогу - Пошуки з квадрокоптером і погоня поліції: у зоні ЧАЕС затримали сталкерів на байкерах
    «Байктуристів» затримала поліція, перекривши їм дорогу
    Фото: Нацполіція

    Туристи на байкерах незаконно проникли у Чорнобильську зону

    На автодорозі у напрямку Чорнобиля поліція затримала п’ятьох молодиків, які незаконно проникли на мотоциклах до зони відчуження.

    Шукали туристів-екстремалів не лише на сухопутті, із повітря також, за допомогою квадрокоптера. До зони відчуження вони проникли лісом, незаконно оминувши головний пропускний пункт «Дитятки». Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Завдяки оперативному спрацюванню поліції Київщини у зоні відчуження, «байктуристів» затримали, перекривши їм дорогу. 

    Транспортні засоби вилучено. На них буде накладено арешт. Наразі мотоцикли перебувають на штрафмайданчику. 

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    Пошуки з квадрокоптером і погоня поліції: у зоні ЧАЕС затримали сталкерів на байкерах
    Пошуки з квадрокоптером і погоня поліції: у зоні ЧАЕС затримали сталкерів на байкерах

    Щодо «байксталкерів» складено адмінпротоколи за ст.46-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) КУпАП України.  

    Матеріали з приводу даного інциденту направлено до Іванківського райсуду Київщини для прийняття відповідного рішення.

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