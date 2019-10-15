Пошуки з квадрокоптером і погоня поліції: у зоні ЧАЕС затримали сталкерів на байкерах



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«Байктуристів» затримала поліція, перекривши їм дорогу Фото: Нацполіція

Туристи на байкерах незаконно проникли у Чорнобильську зону

На автодорозі у напрямку Чорнобиля поліція затримала п’ятьох молодиків, які незаконно проникли на мотоциклах до зони відчуження.

Шукали туристів-екстремалів не лише на сухопутті, із повітря також, за допомогою квадрокоптера. До зони відчуження вони проникли лісом, незаконно оминувши головний пропускний пункт «Дитятки». Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Завдяки оперативному спрацюванню поліції Київщини у зоні відчуження, «байктуристів» затримали, перекривши їм дорогу.

Транспортні засоби вилучено. На них буде накладено арешт. Наразі мотоцикли перебувають на штрафмайданчику.

Щодо «байксталкерів» складено адмінпротоколи за ст.46-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) КУпАП України.

Матеріали з приводу даного інциденту направлено до Іванківського райсуду Київщини для прийняття відповідного рішення.