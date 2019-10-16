  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція знайшла у Чорнобильській зоні неповнолітню киянку, що була у розшуку

    • Розсилка
    16-річна киянка, яка перебувала у розшуку, вирішила разом з друзями прогулятися радіаційною територією задля розваги - Поліція знайшла у Чорнобильській зоні неповнолітню киянку, що була у розшуку
    16-річна киянка, яка перебувала у розшуку, вирішила разом з друзями прогулятися радіаційною територією задля розваги
    Фото: Нацполіція

    Затриманим у зоні ЧАЕС порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу

    На території зони відчуження ЧАЕС працівниками поліції було виявлено та затримано дві групи сталкерів, які незаконно проникли в зону з метою туризму.

    Громадян Республіки Білорусь 39 та 40 років було затримано у м. Прип’ять.

    Інших порушників було знайдено поблизу відселеного с. Стачанівка. Серед них була і 16-річна киянка, яка перебувала у розшуку. Вона разом з друзями 19-ти, 22-х, 27-ми років вирішила прогулятися радіаційною територією задля розваги. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Поліція знайшла у Чорнобильській зоні неповнолітню киянку, що була у розшуку
    Поліція знайшла у Чорнобильській зоні неповнолітню киянку, що була у розшуку

    Матеріали справ направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення та до Державної міграційної служби для скорочення терміну перебування іноземців в Україні.

    На батьків неповнолітньої дівчини складено протокол за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

    Читайте також
    Національна поліція України Київ ЧАЕС Чорнобильська зона Київщина кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ