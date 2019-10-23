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    В Чорнобильській зоні поліція затримала чотирьох іноземців (фото)

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    Затриманим порушникам загрожує штраф - В Чорнобильській зоні поліція затримала чотирьох іноземців (фото)
    Затриманим порушникам загрожує штраф
    Фото: Нацполіція

    Любителі екстремального туризму незаконно проникли в зону ЧАЕС

    Під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС поліцейськими спільно з прикордонниками поблизу відселеного села Терехи було виявлено двох 27-річних громадян Республіки Білорусь, які незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.

    Інших любителів радіаційного відпочинку правоохоронці затримали поблизу відселеного м. Прип’ять. Це двоє 23-річних жителів Київщини та двоє 24-річних громадян Литви. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

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    В Чорнобильській зоні поліція затримала чотирьох іноземців (фото)
    В Чорнобильській зоні поліція затримала чотирьох іноземців (фото)
    В Чорнобильській зоні поліція затримала чотирьох іноземців (фото)
    В Чорнобильській зоні поліція затримала чотирьох іноземців (фото)

    Також в рамках операції «Мігрант» відділом поліції зони ЧАЕС ГУНП в Київській області направлено подання до Державної міграційної служби щодо скорочення терміну перебування іноземців в Україні.

    Нагадаємо, минулого тижня на території зони відчуження ЧАЕС працівниками поліції було виявлено та затримано дві групи сталкерів, які незаконно проникли в зону з метою туризму. Серед них було двоє громадян Білорусі.

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