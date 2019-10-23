В Чорнобильській зоні поліція затримала чотирьох іноземців (фото)



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Затриманим порушникам загрожує штраф Фото: Нацполіція

Любителі екстремального туризму незаконно проникли в зону ЧАЕС

Під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС поліцейськими спільно з прикордонниками поблизу відселеного села Терехи було виявлено двох 27-річних громадян Республіки Білорусь, які незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.

Інших любителів радіаційного відпочинку правоохоронці затримали поблизу відселеного м. Прип’ять. Це двоє 23-річних жителів Київщини та двоє 24-річних громадян Литви. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

Також в рамках операції «Мігрант» відділом поліції зони ЧАЕС ГУНП в Київській області направлено подання до Державної міграційної служби щодо скорочення терміну перебування іноземців в Україні.

Нагадаємо, минулого тижня на території зони відчуження ЧАЕС працівниками поліції було виявлено та затримано дві групи сталкерів, які незаконно проникли в зону з метою туризму. Серед них було двоє громадян Білорусі.