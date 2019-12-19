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    На Теремках перекинулася вантажівка: пальне вилилося на дорогу

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    Рятувальники змили пальне з проїжджої частини - На Теремках перекинулася вантажівка: пальне вилилося на дорогу
    Рятувальники змили пальне з проїжджої частини
    Фото: ДСНС

    Рятувальники попередили можливе загоряння пального на дорозі

    У середу, 18 грудня, на проїжджій частині дороги на проспекті Академіка Глушкова, 13Б перекинувся вантажний автомобіль МАЗ. Аварія сталася о 16:31.

    Внаслідок цього стався витік пального, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події виїхало чергове відділення 26-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники змили пальне з проїжджої частини, попередивши його можливе займання.

    Обставини події з’ясовують правоохоронці.

    Як повідомлялося, минулого тижня у Києві різко зросла кількість ДТП. Так, на столичних дорогах сталося 956 ДТП (позаминулого тижня – 896). У тому числі 54 ДТП – з потерпілими (позаминулого тижня – 23).

    13 грудня на проспекті Академіка Глушкова в Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участі маршрутного автобуса та вантажівки. В результаті аварії 11 людей опинилися в лікарні.

    ДТП Київ ДСНС дороги вантажівки рятувальники пальне
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