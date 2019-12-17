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    У Києві різко зросла кількість ДТП

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    <span>У Києві водій фури, не дотримавшись безпечної відстані, здійснив зіткнення з маршруткою</span> - У Києві різко зросла кількість ДТП
    У Києві водій фури, не дотримавшись безпечної відстані, здійснив зіткнення з маршруткою
    Фото: Нацполіція

    Минулого тижня у Києві сталося понад 950 ДТП

    Минулого тижня на столичних дорогах сталося 956 ДТП (позаминулого тижня – 896). У тому числі 54 ДТП – з потерпілими (позаминулого тижня – 23). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху з посиланням на дані Патрульної поліції.

    За цей період у ДТП загинуло двоє людей, які були пішоходами (позаминулого тижня – стільки ж загиблих).

    Травми отримали 66 людей (позаминулого тижня – 26), із них троє велосипедистів і один мотоцикліст.

    Відбулося 29 наїздів на пішоходів (позаминулого тижня – 14). При цьому 13 наїздів сталося на пішохідних переходах.

    Нагадаємо, як свідчать результати дослідження, пасками безпеки користуються лише 24,4% водіїв в Україні.

    Як повідомлялося, 13 грудня на проспекті Академіка Глушкова в Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участі маршрутного автобуса та вантажівки. В результаті аварії 11 людей опинилися в лікарні.

    Національна поліція України ДТП Київ смерть водій автомобіль
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