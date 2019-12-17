У Києві різко зросла кількість ДТП



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У Києві водій фури, не дотримавшись безпечної відстані, здійснив зіткнення з маршруткою Фото: Нацполіція

Минулого тижня у Києві сталося понад 950 ДТП

Минулого тижня на столичних дорогах сталося 956 ДТП (позаминулого тижня – 896). У тому числі 54 ДТП – з потерпілими (позаминулого тижня – 23). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху з посиланням на дані Патрульної поліції.

За цей період у ДТП загинуло двоє людей, які були пішоходами (позаминулого тижня – стільки ж загиблих).

Травми отримали 66 людей (позаминулого тижня – 26), із них троє велосипедистів і один мотоцикліст.

Відбулося 29 наїздів на пішоходів (позаминулого тижня – 14). При цьому 13 наїздів сталося на пішохідних переходах.

Нагадаємо, як свідчать результати дослідження, пасками безпеки користуються лише 24,4% водіїв в Україні.

Як повідомлялося, 13 грудня на проспекті Академіка Глушкова в Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участі маршрутного автобуса та вантажівки. В результаті аварії 11 людей опинилися в лікарні.