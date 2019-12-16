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    За вихідні на дорогах Київщини сталося майже сім десятків ДТП (фото)

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    Біля&nbsp;села Стоянка Lexus скоїв зіткнення з автомобілем Mitsubishi - За вихідні на дорогах Київщини сталося майже сім десятків ДТП (фото)
    Біля села Стоянка Lexus скоїв зіткнення з автомобілем Mitsubishi
    Фото: Нацполіція

    Під колесами автівок загинули двоє пішоходів

    Упродовж минулих вихідних на дорогах Київщини сталося 68 ДТП. Зокрема, 11 аварій - з постраждалими.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    В результаті аварій семеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Двоє пішоходів від отриманих травм загинули на місці події.

    Так, у місті Вишневе водій автомобіля Toyota здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частини дороги у невстановленому місці. 51-річний житель Фастова отримав травми, несумісні з життям.  

    Ще одна ДТП за участю пішохода трапилась у місті Ірпінь. Водій, керуючи автівкою Peugeot, скоїв наїзд на жителя міста Буча, який переходив дорогу у невстановленому місці. Внаслідок аварії пішохода з переломом ноги доправлено до лікарні.

    На трасі Київ-Одеса поблизу селища Глеваха місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen, скоїв зіткнення з маршрутним мікроавтобусом Mercedes. Внаслідок ДТП чотирьох пасажирів автобуса з різними тілесними ушкодженнями госпіталізовано.

    У Києво-Святошинському районі біля села Стоянка житель столиці, керуючи автомобілем Lexus, на заокругленій частині дороги виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Mitsubishi під керуванням жителя міста Боярка. Двох водіїв та пасажира автомобіля Lexus з травмами доставлено до лікарні.

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    За вихідні на дорогах Київщини сталося майже сім десятків ДТП (фото)
    За вихідні на дорогах Київщини сталося майже сім десятків ДТП (фото)

    Як повідомлялося, у місті Боярка, що під Києвом, сталася смертельна автотранспортна пригода. Водій автомобіля Mercedes С-220 на нерегульованому перехресті скоїв наїзд на пішохода і втік.

    Національна поліція України ДТП смерть водій Київщина автомобіль
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